В Уфе мужчины похитили и избили человека, который украл у одного из них 90 тыс. рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе перед судом предстанет банда похитителей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Согласно версии следствия, в феврале этого года житель столицы республики украл из квартиры своего знакомого. Тот, узнав об этом, обратился к трем своим друзьям, чтобы те помогли вернуть похищенное.

Товарищи выследили мужчину, избили, надели на него наручники и увезли в гараж, который находится в садовом товариществе «Отдых» в Уфимском районе республики. Похититель требовали денег, но не смогли добиться желаемого результата. Тогда обвиняемые отвезли потерпевшего в Уфу в квартиру одного из сообщников.

– Воспользовавшись моментом, потерпевший по телефону сообщил отцу о своем местонахождении, который помог выбраться сыну, выломав решетку на первом этаже квартиры, – рассказала прокуратура.

В отношении четверых мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Они признали свою вину. Материалы дела после вручения копии обвинительного заключения направят в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.