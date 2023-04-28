В Башкирии при пожаре погиб 77-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Вчера вечером, 27 апреля, в Илишевском районе Башкирии при пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в деревне Тупеево, на улице Горная вспыхнул бревенчатый дом. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, добровольная пожарная команда Урметовского сельсовета и другие экстренные службы. Специалистам удалось оперативно потушить пожар. К сожалению, в ходе разбора места ЧП был обнаружен труп 77-летнего мужчины.

Причину трагедии устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.