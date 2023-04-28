В Башкирии в последние дни апреля потеплеет до +26°

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии в последние дни апреля ожидается серьезное потепление. Это следует из прогноза Башгидрометцентра.

Сегодня, 28 апреля, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Ветер днем будет северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха составит +19,+24°.

Завтра, 29 апреля, обойдется без существенных осадков. Будет северный с переходом на восточный умеренный ветер, местами – порывистый. Ночью столбики термометров опустятся до +5,+10°, на востоке республики – до 0°. Днем потеплеет до +19,+24°.

В воскресенье, 30 апреля, также не предвидится существенных осадков. Ожидается северный с переходом на восточный умеренный ветер, в некоторых районах – порывистый. Температура воздуха ночью составит +5,+10°, в восточных районах Башкирии – до 0°, днем – +21,+26°.