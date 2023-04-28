В Уфе наркокурьеру-закладчику дали 8 лет колонии строгого режима

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В Калининском районе суде Уфы вынесли приговор наркокурьеру. Об этом рассказал пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Было установлено, в январе прошлого года он устроился закладчиком. С помощью мессенджер он два раза получил от поставщика крупную партию запрещенных веществ для последующего сбыта. Впоследствии он был пойман полицейскими.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Он признал свою вину. Ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.