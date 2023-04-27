Жители Уфы стали получать в чатах мессенджеров тревожные сообщения о дезинфекции воды

Жители Уфы в чат-группах мессенджеров стали получать тревожные сообщения о начале запланированной на завтрашний день дезинфекции водопроводных сетей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 27 апреля, жители Уфы в чат-группах мессенджеров и соцсетях стали получать тревожные сообщения о запланированной на завтрашний день дезинфекции водопроводных сетей и с просьбой запастись питьевой водой. Распространение получил скриншот с предупреждением, который «ВКонтакте» опубликовало предприятие МП ПУ «Водоканал».

«Уфаводоканал» поспешил прокомментировать ситуацию. Информацию, которая рассылается по чатам и пабликам башкирской столицы, учреждение назвало фейковой.

Фейковое сообщение

– Данная информация является необоснованной, – говорится в официальном заявлении. – Холодная водопроводная питьевая вода в системе централизованного водоснабжения […] соответствует всем нормативным требованиям. Каких-либо дезинфекционных работ на водосетях предприятия не производится.

«Уфаводоканал» также заверил, что Центр аналитического контроля ежедневно проводит анализы воды с усилением режима отбора проб в период паводка.

К слову, то самое сообщение, скриншот которого разлетелся по уфимским чатам и группам, еще 19 апреля опубликовала реальная государственная организация – «Водоканал» города Советска. Он находится в Калининградской области. Возможность распространения фейка возникла из-за того, что в предупреждении не указан ни город, ни регион, в котором планируется провести дезинфекцию.