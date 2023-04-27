28 апреля в Башкирии прогнозируют перепады температуры с 0 до +24 градусов

В республике ожидается облачная погода с прояснениями Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, в пятницу 28 апреля, в Башкирии прогнозируются перепады температуры с 0 до +24 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями. Грядущей ночью преимущественно обойдется без осадков. Ветер переменных направлений будет слабым. Днем местами пройдет кратковременный дождь, а умеренный ветер определится с направлением и будет дуть с запада.

В темное время суток столбики термометров покажут +5, +10° (в северных и горных районах может похолодать до 0°) После восхода солнца воздух прогреется до +19, +24°.

В выходные дни, 29 и 30 апреля, существенных осадков в Башкирии не предвидится, а температурный режим останется практически таким же, как и в пятницу: ночью +5, +10°, днем +19, +26°. Но один неприятный сюрприз погода все-таки преподнесет: ветер местами по республике будет усиливаться до порывистого.