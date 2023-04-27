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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 16:09

В Башкирии медаль МЧС вручили мужчине, который спас при пожаре троих детей

Награда добралась до героя спустя три года после самоотверженного поступка
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ильгиз Субушев

фото: vk.com // Ильгиз Субушев

В Балтачевском районе Башкирии медаль МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» вручили местному жителю Радику Фатхинурову. Он вытащил троих детей из загоревшегося по соседству дома. Награду мужчине вручил глава муниципалитета Ильгиз Субушев. Об этом последний 27 апреля сообщил в своих соцсетях.

– С гордостью за наших настоящих мужчин и с благодарностью за спасенные жизни детей вручил награду герою, – написал чиновник.

Напомним, история, главным героем которой стал Фатхинуров, произошла 3 февраля в селе Старобалтачево. В одном из домов вспыхнул пожар из-за заигравшихся со спичками детей. Заметивший возгорание Радик бросился спасать людей. Он забежал в жилище, взял троих самых маленьких детей на руки и помог выйти двум взрослым.