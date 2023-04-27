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НовостиОбщество27 апреля 2023 15:30

Минтруд Башкирии объяснил, как жители будут отдыхать в майские праздники

Больше половины ближайших 12 дней будут выходными
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Минтруд Башкирии объяснил, как жители республики, трудящиеся при пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать в майские праздники

Минтруд Башкирии объяснил, как жители республики, трудящиеся при пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать в майские праздники

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии объяснило, как жители республики, трудящиеся при пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать в майские праздники. Ведомство опубликовало разъяснение на своем сайте.

В связи с празднованием Дня Весны и Труда и Дня Победы в 2023 году выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая (суббота-понедельник), а также 6, 7, 8 и 9 мая (суббота-вторник).

– В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением Правительства РФ выходной день с воскресенья 8 января перенесен на понедельник 8 мая, – передали в региональном Минтруде.

Согласно трудовому законодательству при предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемых отпусков нерабочие праздничные даты 1 и 9 мая в число календарных дней не включаются.

Ранее Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник в майские праздники.