Минтруд Башкирии объяснил, как жители будут отдыхать в майские праздники

Минтруд Башкирии объяснил, как жители республики, трудящиеся при пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать в майские праздники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии объяснило, как жители республики, трудящиеся при пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать в майские праздники. Ведомство опубликовало разъяснение на своем сайте.

В связи с празднованием Дня Весны и Труда и Дня Победы в 2023 году выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая (суббота-понедельник), а также 6, 7, 8 и 9 мая (суббота-вторник).

– В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением Правительства РФ выходной день с воскресенья 8 января перенесен на понедельник 8 мая, – передали в региональном Минтруде.

Согласно трудовому законодательству при предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемых отпусков нерабочие праздничные даты 1 и 9 мая в число календарных дней не включаются.

Ранее Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник в майские праздники.