На улице Рыльского в Уфе началось строительство футбольного манежа

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Сегодня, 27 апреля, на улице Максима Рыльского в Уфе началось строительство футбольного манежа – на площадке забили первые сваи. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Такой же манеж построим в Кировском районе на Дуванском бульваре, – отметил сити-менеджер.

Он добавил, что оба спортивных объекта планируется открыть к 450-летию Уфы в 2024 году.

Напомним, помимо двух крытых манежей, в уфимской Деме также построят центр игровых видов спорта с мячом. Общая стоимость всех трех объектов составит порядка 600 млн рублей, 470 млн из которых – это грантовые средства в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт».