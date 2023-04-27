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НовостиОбщество27 апреля 2023 14:52

На улице Рыльского в Уфе началось строительство футбольного манежа

Его планируют открыть к юбилею города в 2024 году
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Сегодня, 27 апреля, на улице Максима Рыльского в Уфе началось строительство футбольного манежа – на площадке забили первые сваи. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Такой же манеж построим в Кировском районе на Дуванском бульваре, – отметил сити-менеджер.

Он добавил, что оба спортивных объекта планируется открыть к 450-летию Уфы в 2024 году.

Напомним, помимо двух крытых манежей, в уфимской Деме также построят центр игровых видов спорта с мячом. Общая стоимость всех трех объектов составит порядка 600 млн рублей, 470 млн из которых – это грантовые средства в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт».