Два природных парка Башкирии предупредили туристов об опасных семействах медведей

фото: vk.com // Природный парк "Зилим"

Два природных парка Башкирии – «Зилим» и «Иремель» – предупредили туристов об опасных семействах медведей. Соответствующие сообщения появились в соцсетях заповедников.

В «Зилиме» рассказали, что медведица с четырьмя медвежатами – двумя сеголетками и пестунами – поселилась в трех километрах от висячего моста, недалеко от села Ташасты. В парке отметили, что животные не боятся людей и нападают на домашний скот.

В «Иремеле» похожая ситуация. Медведицу с двумя медвежатами ходит по маршруту Тюлюк-Иремель. Туристов просят быть предельно осторожными, передвигаться группами, не дразнить и не кормить зверей, а при встрече «пытаться напугать громкими звуками и идти шумно, чтобы не застать животное врасплох». Заповедник также привел рекомендации от заслуженного эколога России Валентина Пажетнова:

– От медведя нельзя убежать — он свободно развивает скорость 40 километров в час, – отметил специалист. – Если пришлось встретиться с медведем в лесу, нужно встать, поднять руки над головой и уверенно, громко говорить: так человек показывает, что «у нас разные дороги». А когда животное находится рядом с добычей и охраняет ее, вероятна атака без предупреждения. Тогда следует упасть, лечь лицом вниз и закрыть руками голову — медведь хватается в первую очередь за нее. И постараться быть неподвижным. Если человека и зверя разделяет 12 метров, атаки может не быть. Семь метров — это критическое расстояние».

Напомним, в начале апреля стало известно, что в вольере парка Лесоводов в Уфе родились пятеро медвежат.