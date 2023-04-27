В Уфе водитель грузовика Volvo насмерть сбил женщину

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Сегодня, 27 апреля, в Уфе грузовик насмерть сбил женщину. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов.

По данным дорожной полиции, смертельное ДТП случилось около шести часов вечера. 38-летний водитель тягача Volvo без прицепа совершил наезд на пешехода, когда поворачивал с улицы Комсомольской на имени Города Галле. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда бригады медиков.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они уточняют обстоятельства инцидента.

Напомним, в Уфе попавшей на днях под колеса автобуса 55-летней женщине ампутировали ногу.