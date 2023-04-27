В ГКЗ «Башкортостан» прошёл ежегодный концерт телеканала «Тамыр».

«Уҡытыусыма/Учителю» — так назывался праздник, посвященный мудрым, добрым и терпеливым школьным «мамам» – учителям! Концерт был приурочен к Году педагога и наставника, объявленному Президентом страны.

Тамыровцы из года в год готовят новые песни, интересные постановки, содержательные номера, чтобы порадовать своих зрителей. Юным артистам подпевали все гости праздника. Родители не скрывали свой восторг, пускались в пляс со своими детьми прямо в зрительном зале, ведь многие из них выросли на передачах «Тамыра».

В этот день на сцене вместе с именитыми артистами Гальсар Байгускаровой, Рафисом Сирусиным, Арсланом Умурзаковым выступали юные, но такие талантливые звездочки телеконкурса «Сулпылыр». Приехали танцевальные коллективы из Стерлитамака, Абзелиловского и Хайбуллинского районов. А главными хозяевами сцены были юные певцы вокальной студии телеканала «Тамыр». Специально для концерта были написаны и аранжированы новые песни. Это особенно ценно, ведь качественные детские песни в современном мире являются большим дефицитом. Вели концерт маленькие звёздочки Асель Бадранова, Амирхан Еникеев, опытные ведущие Алмаз Тагиров и Сумбуль Батыршина.

Подвели итог конкурса сочинений «Уҡытыусым», объявленного телеканалом в социальных сетях. Авторы пяти лучших сочинений из Кугарчинского, Ишимбайского, Стерлибашевского, Белорецкого и Давлекановского районов вместе со своими преподавателями получили заслуженные награды, которые вручили директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина и первый заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин.

«Я в прошлом году не смог приехать на концерт, поэтому в этом году ждал с двойной силой! Еще меня объявили победителем конкурса! Я люблю «Тамыр» и очень скучаю, ведь я, когда жил в Уфе, проработал на канале четыре года! Спасибо, я счастлив»,- поделился впечатлениями второклассник из школы села Макарово Ишимбайского района Искандер Хидиятов.

«Важно научить детей говорить спасибо и важно говорить спасибо самим детям, — сказала директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина. — Сотни детей сегодня аплодировали любимым учителям. Сотни детей выступали на сцене и чувствовали благодарность зрителей. Произошёл такой созидательный энергетический обмен. Коллектив телеканала зарядил детей и сам получил заряд, чтобы дальше создавать лучший в стране контент для требовательных и благодарных юных зрителей. Спасибо отзывчивым детям, спасибо их умным родителям! Спасибо нашим друзьям: Стерлитамакскому хлебокомбинату «СТЕРХ», компании «Кингстор», Айгуль Усмановой, салону цветов «Bouquet love», коллективу ГКЗ «Башкортостан» за то, что вместе с нами создают праздник детства!»