В Уфе попавшей под автобус 55-летней женщине ампутировали ногу

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе попавшей под колеса автобуса 55-летней женщине ампутировали ногу. Об этом «КП-Уфа» в четверг, 27 апреля, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Напомним, ДТП произошло утром 25 апреля. Наезд на горожанку на пересечении улицы Шафиева и проспекта Октября совершил 40-летний водитель автобуса «Башавтотранса», который следовал по маршруту №39. В салоне пассажирской машины в этот момент находились 40 человек.

Как уточнил телеканал UTV, пострадавшую с места происшествия забрала машина скорой помощи, которая и сама при госпитализации пациентки угодила в аварию, столкнувшись с Kia Rio на улице 50 лет СССР.