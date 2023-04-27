С начала 2023 года в Башкирии от укусов клещей пострадали 958 человек

С начала текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 958 человек, что выше средних многолетних показателей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 958 человек, что выше средних многолетних показателей. Об этом 27 апреля сообщил региональный Роспоребнадзор.

В ведомстве рассказали, что сейчас в республике проводятся акарицидные обработки против клещей. К данному моменту дезинфекцию провели на территории в 1,1 тыс. гектаров (30% от запланированной площади).

На днях Роспотребнадзор также озвучил статистику по распространению мышиной лихорадки в Башкирии. Средний уровень заболеваемости ГЛПС в регионе превышен в 4,3 раза.