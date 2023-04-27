«Верим, надеемся, ждем»: в Башкирии почти месяц разыскивают 28-летнюю Элину Исмагилову

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4 апреля 2023 года 28-летняя Элина Исмагилова ушла из дома в деревне Новонадеждино Благовещенского района Башкирии и до сих пор не вернулась.

Родные и близкие девушки практически сразу написали заявление о ее пропаже в полицию, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан». Известно, что из дома она вышла с собакой, которая живет у нее во дворе и обычно содержится на цепи.

В беседе с «КП-Уфа» соседка Элины Исмагиловой Анжела отметила, что на данный момент кроме близких и полицейских ее никто уже не ищет.

- Сейчас мы продолжаем поиски собственными силами, ищут также правоохранительные органы. За все время никто нам не звонил, никто не сообщал что мог видеть Элину. Но мы все равно верим, надеемся, ждем ее, - говорит соседка девушки.

В МВД по Башкирии «КП-Уфа» подтвердили, что розыск пропавшей Элины Исмагиловой продолжается.

Приметы Элины Исмагиловой: рост 162 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза.

В день пропажи была одета в черную куртку, светло-зеленую кофту и черные кроссовки. Вместе с девушкой была дворовая собака темного окраса.

Всех, кто знает о местонахождении Элины Исмагиловой, просят позвонить по телефону 112 или связаться с ее соседкой Анжелой по номеру: 8-937-31-67-436.