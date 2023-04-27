В Уфе до 31 августа полностью перекроют участок улицы Октябрьской Революции

В Уфе с 8 мая до 31 августа 2023 года полностью перекроют для проезда находящийся на реконструкции участок улицы Октябрьской Революции

В Уфе с 8 мая до 31 августа 2023 года полностью перекроют находящийся на реконструкции участок улицы Октябрьской Революции между Воровского и Цюрупы. Об этом 27 апреля предупредила городская администрация.

– Соблюдение норм для обеспечения безопасности участников дорожного движения, а также технологические процессы требуют ограничить здесь движение, – пояснили в мэрии.

Из-за ограничения изменится движение трех маршрутных автобусов: №6, №13 и №207. Как именно они будут ездить, можно узнать на представленной ниже схеме.