Контрольно-счетная палата выявила в Уфе 441 бюджетное нарушение на 2,66 млрд рублей

Контрольно-счетная палата по итогам 2022 года выявила в Уфе 441 бюджетное нарушение на сумму в 2 млрд 667 млн рублей

Контрольно-счетная палата по итогам 2022 года выявила в Уфе 441 бюджетное нарушение на сумму в 2 млрд 667 млн рублей. Об этом в своем докладе на заседании Горсовета 26 апреля рассказала председатель ведомства Наталья Савиных.

По словам чиновницы, наибольшая сумма – 1,5 млрд рублей (56% от общего объема) – пришлась на нарушения требований к бюджетному учету и бухгалтерской отчетности. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственность составили 754 млн, при формировании и исполнении бюджета – 240 млн.

– Выявлено 33 случая неэффективного использования муниципальных средств на 124 млн рублей, – добавила Савиных.

КСП Уфы направила руководителям объектов контроля 28 представлений. При их выполнении были устранены нарушения на сумму в 2 млрд 27 млн рублей. Также в адрес мэрии и подведомственным ей объектам выдали 288 рекомендаций. К дисциплинарной ответственности привлечено восемь лиц, два чиновника были уволены. Кроме того, КСП завела три административных дела, по итогам рассмотрения которых к ответственности привлекли два должностных и одно юридическое лицо. В прокуратуру и другие правоохранительные органы было направлено девять материалов, которые привели к возбуждению одного уголовного дела.