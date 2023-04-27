В парке «Нефтехимиков» в Уфе построят многоуровневую парковку на 800 мест

фото: vk.com // Альберт Маликов

В Уфе в парке «Нефтехимиков», который сейчас находится на реконструкции, построят многоуровневую парковку на 800 мест. Об этом говорится в постановлении мэра Ратмир Мавлиева об утверждении проекта планировки территории между улицами Победы, Калинина, Невского, Первомайской, Архитектурной. Документ был опубликован на сайте администрации 26 апреля.

Общая площадь проектируемого квартала составляет 37,8 гектара. Парковку разместят вдоль улицы Калинина, недалеко от стадиона «Строитель», который в будущем планируется реконструировать. Рядом с Центром шорт-трека имени Семёна Елистратова возведут бассейн и спортзалы.

В документе также говорится, что на территории парка «Нефтехимиков» появятся спортивные и детские площадки, места для выгула собак, велосипедные и пешеходные дорожки. Располагающиеся поблизости скверы Ильича и Победы, а также аллея Героев Чернобыля между ними будут благоустроены.