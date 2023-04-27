В Башкирии боец СВО на Ураза-байрам сделал подарок воспитанникам детдома

Фото: vk.com/dd_belebey2021

Находящийся в зоне специальной военной операции контрактник Радмир Матвеев из Башкирии на Ураза-байрам сделал подарок воспитанникам центра «Семья» в Белебее. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.

Детишки в прошлом месяце решили поддержать военнослужащего, который раньше воспитанника детского дома, и написали ему письма. Мальчики и девочки рассказали ему о своей жизни и увлечениях, а также пожелали ему всего самого наилучшего.

Радмира очень растрогали письма, и в благодарность он прислал детям сладкие подарки.