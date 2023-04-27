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НовостиОбщество27 апреля 2023 10:41

Бойцов башкирского батальона имени Доставалов после отпуска отправили из Уфы в зону СВО

Проводы состоялись на территории военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: "Республика Башкортостан"

фото: "Республика Башкортостан"

Сегодня, 27 апреля, в Уфе добровольцев башкирского батальона имени Доставалова после отпуска отправили на автобусе в зону специальной военной операции. Проводы бойцов состоялись на территории военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов. Об этом сообщило издание «Республика Башкортостан».

Как пояснил советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов, тот же автобус, на котором «доставаловцы» поехали на СВО привезет в республику на отдых других бойцов.

– В батальоне Доставалова, если память не изменяет, это уже шестая партия отпускников, – отметил советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов.

Напомним, накануне на боевое слаживание из Уфы отправили бойцов нового добровольческого батальона – имени Даяна Мурзина.