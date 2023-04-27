Фото: Ксения Высотина

В Башкирии опубликовали график работы поликлиник в майские праздники. Его предоставила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

1, 6, 8 и 9 мая учреждения будут работать с 08:00 до 17:00. Вызовы на дом будут приниматься до 16:00.

Аптеки Уфы с 29 и 30 апреля, а также 6 и 7 мая будут функционировать по графику выходного дня. А центральные районные аптеки и их подразделения 1, 7, 8 и 9 числа – по графику субботы.

Напомним, жителей Уфы и Башкирии в мае 2023 года ждут дополнительные выходные дни в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы. Граждан ожидает три дополнительных выходных.