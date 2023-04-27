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В Башкирии будут штрафовать за отсутствие Знамени Победы на административных зданиях. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

Депутаты регионального парламента планируют внести изменения в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях. Как напомнил председатель Курултая Константина Толкачева, с этого года на зданиях органов власти 9 Мая, в День Победы, должны вывешиваться копии Знамени Победы наряду с государственными флагами России, Башкирии и муниципалитета.

Согласно тексту готовящегося законопроекта, неисполнение данной обязанности или же нарушение порядка использования копии Знамени Победы органами власти влечет за собой штраф должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а юридических лиц – от 20 тысяч до 25 тысяч рублей.

Как утверждает Константин Толкачев, использование копий Знамени Победы будет способствовать сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.