Подбор будущих сотрудников начинается со школы – Башкирская содовая компания предлагает решение кадрового вопроса

Фото предоставлено БСК

Главными темами, обсуждаемыми на третьем Совете глав предприятий Стерлитамака, стали вопросы развития экономики города. Зашла речь и о проблемах кадрового голода: отсутствие профильного образования у сотрудников компаний, невозможность переподготовки и, как следствие, снижение продуктивности работы.

- Многие предприятия Стерлитамака страдают от отсутствия профессиональных кадров. А все потому, что работу со своими будущими сотрудниками нужно начинать еще со школьной скамьи. БСК активно участвует в программе «Профессионалитет», сотрудничая с профильным сузом – Стерлитамакским химико-технологическим колледжем. Мы готовим себе работников по актуальным для предприятия специальностям. Это равноценный обмен – вчерашний школьник получает себе гарантированное рабочее место, а компания – заинтересованного грамотного сотрудника, - сообщает директор по управлению персоналом и общим вопросам Владимир Ануфриев.

Предприятие развивает материально-техническую базу СХТК. Так Башкирской содовой компанией было закуплено оборудование для лабораторий и компьютерного класса колледжа, приобретена мини-копия производственной установки, которая позволяет студентам получать практические навыки в условиях максимально приближенных к реальным.

Фото предоставлено БСК

БСК оказывает своим сотрудникам и помощь в переквалификации, получении высшего образования. На предприятии действует ряд социальных программ, дающих работникам возможность продолжить или начать обучение за счет работодателя. Компания оплачивает до 80% стоимости обучения, если сотрудник выбирает для себя профильную для БСК специальность, вне зависимости от того, будет это его первое высшее образование или переквалификация.

Входит в программу по подготовке профессиональных кадров и непосредственная работа со школьниками. Компанией отремонтированы и оснащены современным оборудованием кабинеты химии в четырех образовательных учреждениях города. Порядка 10 млн руб. выделено на приобретение многофункционального оборудования, позволяющего проводить большинство лабораторных работ. Индивидуальными ноутбуками, программным обеспечением, мультимедийными проекторами, интерактивными досками, наглядными пособиями и комплектами для подготовки к ЕГЭ оснащен интерактивный комплекс «Мобильный класс». Закуплены химические реактивы и лабораторная посуда.

Большой популярностью пользуется и просветительский проект предприятия – «Уроки химии с БСК». Просто о сложном: задача каждого видеоурока не только раскрыть одну из химических тем школьной программы, но и привить ученикам любовь к этой увлекательной науке.

БСК – организатор и первой в республике Большой содовой олимпиады, победителям которой гарантируются дополнительные баллы при поступлении в Институт химических технологий и инжиниринга ФГБОУ ВО «УГНТУ», а впоследствии и возможность трудоустройства на предприятие.

Также в рамках программы по подготовке будущих кадров, Башкирской содовой компанией подписано соглашение о партнёрстве с Уфимским нефтяным техническим университетом. Исходя из потребностей БСК, вуз внедряет образовательные программы обучения и повышения квалификации для сотрудников предприятия. В свою очередь компания оказывает университету всестороннюю профориентационную и материальную поддержку. В рамках сотрудничества БСК и УНГТУ компания подарила студентам-химикам и современные лаборатории высокомолекулярных соединений, входящих в инновационный научно-образовательный центр прикладных исследований.