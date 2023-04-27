Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 6:33

В Башкирии пропали в лесу супруги 63 и 67 лет

К ним на помощь направились спасатели
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера вечером, 26 апреля, в Бураевском районе Башкирии пропала в лесу пожилая супружеская пара. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Мужчина и женщина 67 и 63 лет заблудились в лесу возле деревни Нарышево. Об их пропаже заявил их сын. На поиски отправились спасатели Госкомитета региона по ЧС, полицейские и местные жители. Спустя два часа пропавших нашел местный лесник, он вывел их из леса и передал правоохранителям.

– В чаще леса могут заблудиться как неопытные, так и многолетние ходоки. А потому спасатели в очередной раз просят жителей не пренебрегать элементарными правилами при выходе в лес, – заявили в Госкомитете.