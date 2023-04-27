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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:59

БСК заложила Аллею химиков в Стерлитамаке

Башкирская содовая компания высадила 100 пирамидальных тополей в рамках экологической акции «Зеленая Башкирия»
Источник:kp.ru
Фото предоставлено БСК

Фото предоставлено БСК

Несколько десятков сотрудников БСК присоединились к республиканской акции «Зеленая Башкирия». В развивающемся микрорайоне города на продолжении проспекта Октября работники предприятия высадили порядка 100 деревьев. В экологическом празднике приняли участие сотрудники различных подразделений: представители профсоюзного комитета БСК, Молодежного совета, волонтерского корпуса, Совета ветеранов; внесли свою лепту в дело озеленения города и победители заводских конкурсов профессионального мастерства, а также самые опытные сотрудники компании – участники программы «Наставничество».

Фото предоставлено БСК

Фото предоставлено БСК

- Башкирская содовая компания ежегодно принимает участие в акции «Зеленая Башкирия». В этот раз нами было принято решение высадить целую аллею пирамидальных тополей. Как известно, именно эти деревья выделяют большое количество кислорода, активно поглощают углекислый газ и улавливают пыль. Массовая посадка деревьев – это часть экостратегии БСК, направленной на сохранение благоприятной экологической ситуации в городе, - сообщает директор по управлению персоналом и общим вопросам Владимир Ануфриев.

Башкирская содовая компания продолжает озеленение Стерлитамака. Неделей ранее пирамидальные тополя были высажены близ производства «Каустик» на техническом кольце СК.