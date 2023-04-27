В Уфе «Нива» и Ford Focus сбили на пешеходном переходе детей 11 и 12 лет

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера, 26 апреля, случились два ДТП, в которых пострадали дети. Подробности происшествий рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Утром 52-летний мужчина за рулем «Нивы» на улице Мингажева наехал на 11-летнего мальчика. Школьник в результате произошедшего получил ушибы. Вечером в Калининском районе 3838-летняя жительница Иглинского района, управляя Ford Focus, во время движения по Интернациональной сбила 12-летнюю девочку. Подросток получила травму головы, ее госпитализировали.

ГИБДД поведало, что обе аварии случились на пешеходных переходах без светофора.

– В обоих случаях, несовершеннолетние убедились в безопасности перед тем, как выйти на дорогу, так как перед ними остановились автомобили, а другие продолжили движение, не заметив юных пешеходов, – рассказали сотрудники дорожной полиции.

По фактам инцидентов было начато административное расследование.