В Башкирии экс-главу отдела Минздрава осудят за халатность по распределению лекарств для онкобольных

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В Башкирии осудят за халатность бывшую начальницу отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения республики. Об этом рассказали пресс-службы региональных прокуратуры и Следственного Комитета.

Согласно версии следствия, обвиняемая с февраля 2020-го по июнь 2021 года не обеспечила должное и своевременное распределение закупленных лекарств и медицинских изделий по аптекам, которые обслуживают учреждения, предоставляющие препараты онкобольным, а также пациентам, страдающим почечной недостаточностью, болезнью эндокринной системы и другими заболеваниями.

В результате у лекарств общей стоимостью более 31,2 миллиона рублей истек срок годности, из-за чего они были списаны и уничтожены. Тем самым бюджету Башкирии был причинен ущерб на указанную сумму.

Была проведена прокурорская проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». Обвиняемая свою вину не признала. В настоящее время расследование завершено, материалы дела направлены в Кировский районный суд Уфа для рассмотрения по существу.

Кроме того, следователем в адрес регионального Минздрава было внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению, с целью усиления контроля за распределением лекарств и медицинских изделий. По результатам проведенных мероприятий ответственные лица должны будут привлечены к дисциплинарной ответственности, а также будет пересмотрен порядок контроля и учета закупаемой медицинской продукции.