«Это что должен быть за страх?»: подростки из Башкирии рассказали, почему на 3 дня сбежали из дома

Фото: Соцсети

В Башкирии два мальчика 12 и 14 лет, рассказали почему сбежали из дома. Информация об их пропаже появилась в сети вечером 24 апреля. Подростков искали в Уфе и Иглинском районе республики.

Как рассказал глава волонтерской организация «Поиск детей» Павел Нестеров, на мальчишек вчера около полуночи во время патрулирования наткнулись члены клуба «Автолюбитель Уфа – Иглино». Их, грязных и уставших, обнаружили идущими вдоль дороги. «Да спалили нас, курили, вот и испугались», – так объяснили волонтерам свой побег подростки.

– До чего нужно довести деспотизм, что пацаны бегут из-за того, что их могут за курево наругать? Представьте – на три дня сбежать! Это что должен быть за страх? – возмутился произошедшим руководитель «Поиска детей».