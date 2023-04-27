В Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником Альбертом Батыршиным

Фото: vk.com/rakhmangulov_rk

В Стерлибашевском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции старшим сержантом контрактной службы Альбертом Батыршиным. Об этом на своей личной странице рассказал глава муниципалитета Рустам Рахмангулов.

По словам чиновника, Альберт Маратович начал нести службу в российских Вооруженных Силах в 2015 году. Его посмертно наградили Орденом Мужества.

– От имени всех жителей Стерлибашевского района выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Альберта Маратовича. Мы разделяем огромную боль утраты с его друзьями, сослуживцами, всеми, кто любил и знал его – сильного, смелого, доброжелательного и открытого, – написал в своей публикации глава Стерлибашевского района республики.

Напомним, вчера, 26 апреля, в башкирской деревне Шушпа Белорецкого района состоялась церемония прощания с 24-летним рядовым Денисом Шаяхметовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Его также посмертно наградили Орденом Мужества.