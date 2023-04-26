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НовостиОбщество26 апреля 2023 18:19

Хабиров подписал указ об организации отдыха в Башкирии детей из ДНР и ЛНР

Руководитель региона создал оргкомитет, который займется этим вопросом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об организации отдыха и оздоровления детей из Донецкой и Луганской народных республик в лагерях на территории республики

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об организации отдыха и оздоровления детей из Донецкой и Луганской народных республик в лагерях на территории республики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об организации отдыха и оздоровления детей из Донецкой и Луганской народных республик в лагерях на территории республики. Документ был опубликован на портале правовой информации 26 апреля.

Руководитель региона поручил образовать комитет по организации отдыха детей из ДНР и ЛНР. Его председателем был назначил министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов. Ряд ведомств – в том числе Минобр, Минкульт, Минздрав – в течение апреля-августа должны будут определить лагеря, куда заедут дети, организовать для них транспортировку, а также питание, экскурсии и спортивные мероприятия.