Хабиров подписал указ об организации отдыха в Башкирии детей из ДНР и ЛНР

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об организации отдыха и оздоровления детей из Донецкой и Луганской народных республик в лагерях на территории республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об организации отдыха и оздоровления детей из Донецкой и Луганской народных республик в лагерях на территории республики. Документ был опубликован на портале правовой информации 26 апреля.

Руководитель региона поручил образовать комитет по организации отдыха детей из ДНР и ЛНР. Его председателем был назначил министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов. Ряд ведомств – в том числе Минобр, Минкульт, Минздрав – в течение апреля-августа должны будут определить лагеря, куда заедут дети, организовать для них транспортировку, а также питание, экскурсии и спортивные мероприятия.