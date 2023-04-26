В Башкирии женщина зарезала сожителя ножом, которым он ей угрожал

В Краснокамском районе Башкирии вынесли приговор женщине, зарезавшей сожителя ножом, которым он ей угрожал

В Краснокамском районе Башкирии вынесли приговор женщине, зарезавшей сожителя ножом, которым он ей угрожал. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в декабре прошлого года. Подсудимая и ее сожитель вместе распивали алкоголь дома, после чего между ними произошла ссора из-за того, что первая спрятала от второго спиртное. Мужчина стал материть сожительницу и схватил кухонный нож. Женщина испугалась за свою жизнь, выхватила холодное оружие из рук друга и ударила им его в грудь. Раненый через несколько минут скончался от обильной кровопотери.

Изначально женщину планировалось судить по уголовному делу об убийстве, однако в ходе процесса его переквалифицировали на превышение пределов необходимой самообороны. Фигурантку приговорили к полутора годам ограничения свободы. Ее обязали раз в месяц отмечаться в надзорном органе, не выезжать за пределы района и без разрешения не покидать место жительства с 21:00 до 6:00.