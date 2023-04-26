В Башкирии простились с погибшим в СВО 24-летним рядовым Денисом Шаяхметовым

фото: vk.com // Андрей Иванюта

Сегодня, 26 апреля, в башкирской деревне Шушпа Белорецкого района состоялась церемония прощания с 24-летним рядовым Денисом Шаяхметовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Его посмертно наградили Орденом Мужества. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта.

– Тихий, добрый, спокойный, сдержанный, работящий, хозяйственный, без вредных привычек - таким был Денис для близких и друзей, – написал чиновник. – Рядовой Шаяхметов Денис Васильевич пользовался уважением командиров и однополчан. Он проявил себя смелым и решительным солдатом и до конца остался верен воинскому долгу и присяге.

фото: vk.com // Андрей Иванюта

Иванюта выразил соболезнования матери, брату и всем родственникам погибшего.

После школы Денис Шаяхметов с отличием окончил лицей №26 и получил диплом столяра-плотника. По завершении срочной службы в ракетных войсках он занимался капитальным ремонтом многоэтажных домов.

фото: vk.com // Андрей Иванюта

Напомним, 25 апреля, в Кушнаренковском районе Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Артуром Шагиевым.