В квартире в Уфе женщина убила своего сожителя

В одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Дагестанской в Уфе женщина убила своего сожителя

В одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Дагестанской в Уфе женщина убила своего сожителя. Об этом 26 апреля со ссылкой на читателя сообщило издание UFA1.RU. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

По предварительным данным, горожанка после совершенного убийства попыталась скрыться. Ее искали сотрудники полиции.

– Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ [убийство], подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, – передали в СК РБ.

Напомним, сегодня стало известно о двух фактах нападения мужчин на своих жен в Уфе. В первом случае потерпевшей помог прохожий, увидевший от нее записку с просьбой о помощи на улице, а во втором – жертву домашнего насилия спас участковый.