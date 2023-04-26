В Уфе неизвестные облили краской мемориальную доску погибшему участнику СВО

фото: ufacity.info

В Уфе неизвестные облили красной краской мемориальную доску на доме по улице Островского, 16/1, которую установили в ноябре прошлого года в память о погибшем участнике специальной военной операции Ильфате Ахиярове. Результат акта вандализма на видео заснял местный житель. Запись появилась в телеграм-канале «Короче, Уфа».

– Защитник нашей страны – и вот так получилось. Ужас, – говорит мужской голос за кадром.

В пресс-службе МВД Башкирии «КП-Уфа» рассказали, что полиция в курсе случившегося – данный факт был зарегистрирован в городском управлении ведомства. Сейчас сотрудники устанавливают личности злоумышленников, испортивших мемориальную доску.

Напомним, о гибели Ахиярова – уроженца города Дюртюли – стало известно больше года назад. У него остались жена и сын. Военнослужащего посмертно наградили орденом Генерала Шаймуратова.