Башкирский батальон имени Даяна Мурзина проводили из Уфы на боевое слаживание

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 26 апреля, на Советской площади в Уфе состоялись проводы башкирского добровольческого батальона имени Даяна Мурзина. Они отправились на боевое слаживание для подготовки к участию в специальной военной операции. В отправке бойцов участвовали глава республики Радий Хабиров, полпред президента России в ПФО Игорь Комаров и первый замминистра обороны страны Руслан Цаликов. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Вся республика с огромным уважением и гордостью смотрит на этих парней – добровольцев башкирского батальона имени Даяна Мурзина, – написал Хабиров. – Мы кланяемся нашим бойцам, их родным и близким за то, что разделили с ними это решение – непростое, но такое нужное нашей стране.

Чиновник подчеркнул, что республика продолжит заботиться обо всех участниках СВО.

Напомним, Хабиров встречался с военнослужащими батальона Даяна Мурзина и накануне, 25 апреля.