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НовостиОбщество26 апреля 2023 13:41

4 мая в Уфе из-за эстафеты Победы перекроют пять улиц

Ограничение будет действовать пять с половиной часов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В четверг на следующей неделе, 4 мая, в Уфе на пять с половиной часов перекроют пять улиц. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее предупреждение появилось на сайте мэрии 25 апреля.

С 9:00 до 14:00 частично будут перекрыты следующие участки улиц:

– Комарова (между Пинского и Конституцией);

– Пинского (между Комарова и Кольцевой);

– Кольцевой (между нечетной стороной Пинского и Первомайской);

– Первомайской (между Кольцевой и Комарова);

– проезд вдоль парка Победы (между Западной и Комарова).