4 мая в Уфе из-за эстафеты Победы перекроют пять улиц

фото: ufacity.info

В четверг на следующей неделе, 4 мая, в Уфе на пять с половиной часов перекроют пять улиц. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее предупреждение появилось на сайте мэрии 25 апреля.

С 9:00 до 14:00 частично будут перекрыты следующие участки улиц:

– Комарова (между Пинского и Конституцией);

– Пинского (между Комарова и Кольцевой);

– Кольцевой (между нечетной стороной Пинского и Первомайской);

– Первомайской (между Кольцевой и Комарова);

– проезд вдоль парка Победы (между Западной и Комарова).