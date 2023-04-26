4 мая в Уфе из-за эстафеты Победы перекроют пять улиц

фото: ufacity.info
В четверг на следующей неделе, 4 мая, в Уфе на пять с половиной часов перекроют пять улиц. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее предупреждение появилось на сайте мэрии 25 апреля.
С 9:00 до 14:00 частично будут перекрыты следующие участки улиц:
– Комарова (между Пинского и Конституцией);
– Пинского (между Комарова и Кольцевой);
– Кольцевой (между нечетной стороной Пинского и Первомайской);
– Первомайской (между Кольцевой и Комарова);
– проезд вдоль парка Победы (между Западной и Комарова).