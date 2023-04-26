В Башкирии за оскорбление чиновницы будут судить многодетного отца

В Ермекеевском районе Башкирии по уголовному делу об оскорблении главы сельсовета будут судить многодетного отца

В Ермекеевском районе Башкирии по уголовному делу об оскорблении главы сельсовета будут судить многодетного отца. Об этом 26 апреля сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в январе 2023 года чиновница пришла к главе многодетной семьи, чтобы провести с ним профилактическую беседу. Дело в том, что семейство состояло на учете из-за тяжелой жизненной ситуации на фоне злоупотребления алкоголем. Госслужащую мужчина встретил в нетрезвом состоянии и сходу оскорбил ее нецензурной бранью в присутствии посторонних.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело против него будет рассматривать мировой судья.