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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:58

27 апреля в Башкирии поднимется сильный ветер и потеплеет до +23°

Ночью в отдельных районах пройдет дождь, днем обойдется без осадков
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В четверг 27 апреля местами по Башкирии ожидается сильный ветер, температура воздуха поднимется до 23°

В четверг 27 апреля местами по Башкирии ожидается сильный ветер, температура воздуха поднимется до 23°

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Завтра, в четверг 27 апреля, местами по Башкирии ожидается сильный ветер, температура воздуха поднимется до 23°. Об этом сообщили синоптики местного Гидрометцентра.

В регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью в отдельных районах республики пройдет небольшой дождь, днем обойдется без существенных осадков. Ветер южного и юго-западного направлений местами будет усиливаться до 15 метров в секунду.

В темное время суток столбики термометров покажут +8, +13°. После восхода солнца воздух прогреется до +18, +23°.