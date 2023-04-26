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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:28

Вице-мэр Уфы Аскат Хайруллин подал в отставку спустя две недели после назначения

Он написал заявление об уходе с должности по собственному желанию
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Вице-мэр Уфы по строительству и архитектуре Аскат Хайруллин подал в отставку спустя две недели после назначения. Он написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Информацию «КП-Уфа» 26 апреля подтвердили в пресс-службе администрации.

– Кто займет освободившуюся вакансию, будет сообщено позднее, – передали в мэрии.

Напомним, о назначении Хайруллина главным по строительному блоку в Уфе стало известно 12 апреля. Аналогичную должность чиновник занял еще в 2018 году, однако впоследствии его перевели на пост начальника вице-мэра по транспорту и связи.