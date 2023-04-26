Башкирия вошла в число регионов с наибольшим ростом стоимости жилья в новостройках

Башкирия вошла в число регионов России, где в марте 2023 года выросла стоимость жилья в новостройках по сравнению с февралем Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирия вошла в число регионов России, где в марте 2023 года выросла стоимость жилья в новостройках по сравнению с февралем. Квадратный метр на первичном рынке в республике подорожал на 4% и составил 113 тыс. рублей. Такие выводы сделали аналитики «Домклик». По мнению специалистов, «рост цен является реакцией застройщиков на введение все более жестких ограничений со стороны Центробанка».

Помимо Башкирии, стоимость квартиры в новостройках отмечается в Свердловской (+4,1%, 117 тыс. рублей) и Челябинской (+5,9%, 80 тыс.) областях. В то же время в соседнем Татарстане жилье подешевело на 2,7% – до 124 тыс. рублей. В целом по России средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек выросла на 2,6% – со 112 до 114 тысяч рублей.