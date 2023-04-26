Житель Башкирии лишился 67 тыс. рублей в попытке воспользоваться интим-услугами

В Давлекановском районе Башкирии 28-летний местный житель лишился 67 тыс. рублей в попытке воспользоваться интим-услугами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Давлекановском районе Башкирии 28-летний местный житель лишился 67 тыс. рублей в попытке воспользоваться интим-услугами. Об этом 26 апреля сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, в одной из соцсетей молодой мужчина нашел номер девушки по вызову и стал с ней переписываться. Собеседница не спешила к потенциальному клиенту и запросила у него залог в размере 37 тыс. рублей. Парень перевел ей средства частями, после чего она убедила его еще раз отправить ту же сумму, но уже одним платежом, пообещав при этом, что деньги вернутся.

– Доверившись «жрице любви» мужчина последовал указаниям и перевел денежные средства на продиктованные ею счета. Вечер в приятной компании представительницы женского пола не состоялся. После общения с дамой последовал разговор с ее «начальником», который попросил еще 10 тысяч рублей, но 28-летний давлекановец понял, что попал на мошенников и потребовал вернуть денежные средства, – передали в МВД.

Аферисты после требований потерпевшего ничего не вернули и просто заблокировали его номер. Потерпевший обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.