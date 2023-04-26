В детских лагерях Башкирии в 2023 году сохранятся антиковидные ограничения

В детских лагерях Башкирии в текущем году сохранятся антиковидные ограничения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В детских лагерях Башкирии в текущем году сохранятся антиковидные ограничения. Об этом 26 апреля в Центре управления республикой рассказала начальница отдела гигиены детей и подростков регионального Роспотребнадзора Римма Ахметшина.

– В этом году остаются ковидные ограничения. В лагерях запрещены массовые мероприятия с участием родителей – так называемые родительские дни. В лагере поддерживается постоянный дезинфекционный режим, обработка воздуха, еженедельная генеральная уборка, – пояснила специалист.

Она добавила, что работники загородных лагерей перед началом каждый смены должны обследоваться на COVID-19.