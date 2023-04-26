Правительство Башкирии утвердило порядок оплаты проезда по платным автодорогам

Правительство Башкирии утвердило порядок взимания платы за проезд по платным автодорогам Фото: Александр ГЛУЗ

Правительство Башкирии утвердило порядок взимания платы за проезд по платным автодорогам. Соответствующее постановление 24 апреля подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Согласно документу, поездка по платной дороге предусматривает два способа оплаты: открытый и закрытый. При открытом водитель вносит средства за проезд через каждый пункт взимания платы, расположенный на трассе, вне зависимости от фактически пройденного расстояния. Закрытый способ предполагает, что автомобилист платит за проезд через пункт взимания платы на выезде с дороги по талону, полученному на въезде. Если пользователь потеряет этот талон, то стоимость поездки будет рассчитываться исходя из максимально возможного расстояния. Расчет может производиться как наличными, так и безналичными средствами.

Напомним, в марте в Башкирии утвердили стоимость проезда по платным дорогам.