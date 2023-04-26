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В Башкирии в майские праздники не будут запрещать продажу алкоголя. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.
– Согласно законодательству никаких ограничений по продаже алкоголя на эти майские праздники не предусмотрено. Единственный день в мае, когда подобные меры будут введены, – это день последнего звонка, – заявили в Курултае.
Напомним, жителей Уфы и Башкирии в мае 2023 года ждут дополнительные выходные дни в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы. Граждан ждет три дополнительных выходных дня.