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НовостиОбщество26 апреля 2023 10:41

В Башкирии в майские праздники не будут запрещать продажу алкоголя

Жителей республики ждет несколько длинных выходных
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Башкирии в майские праздники не будут запрещать продажу алкоголя. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

– Согласно законодательству никаких ограничений по продаже алкоголя на эти майские праздники не предусмотрено. Единственный день в мае, когда подобные меры будут введены, – это день последнего звонка, – заявили в Курултае.

Напомним, жителей Уфы и Башкирии в мае 2023 года ждут дополнительные выходные дни в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы. Граждан ждет три дополнительных выходных дня.