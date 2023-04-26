Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2023 10:17

В Уфе начали ремонт улицы имени Города Галле

Работы планируется завершить к октябрю
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Сегодня, 26 апреля, в Уфе начался ремонт улицы имени Города Галле. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Протяженность улицы составляет 590 метров. Рабочие отфрезеруют старое изношенное дорожное покрытие на площади более 18 000 квадратных метров и уложат новое. Также будут обустроены бортовые камни и отремонтирован тротуар. После ремонта будет нанесена горизонтальная разметка.

В связи проводимыми работами по фрезерованию на улице будет ограничено движение транспорта по четверти проезжей части. А во время устройства нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия будет закрыта половина дороги.

– Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дороги, соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения, – призвала мэрия.

Ремонт улицы имени Города Галле, согласно муниципальному контракту, должен завершиться к 2 октября. Однако подрядчик, как заверила администрация столицы Башкирии, постарается завершить работы раньше обозначенного срока.