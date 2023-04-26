В Уфе за попытку отнять бизнес осудят экс-главу технадзора

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В Уфе за попытку отнять бизнес осудят бывшего директора «Служба заказчика и технического надзора». Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры Башкирии.

Установлено, что, будучи главой организации-заказчика строительства, в 2021 году обвиняемый требовал от руководства конторы-подрядчика «СЗ «Гарантстройинвест» продать 90% доли в уставном капитале компании по номинальной цене в 10 тысяч рублей под угрозой распространения сведений, которые могли опорочить деловую репутацию. Согласно оценке, рыночная стоимость указанной доли составляла 115 миллионов рублей. Обвиняемый, получив на требования отрицательный ответ, отказывался принимать выполненные работы на строящемся объекте.

Преступный факт был выявлен оперативниками регионального ФСБ. В отношении главы технадзора было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Он не признал свою вину. Материалы дела направлены в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.