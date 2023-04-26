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Башкирию подключат к антикоррупционной системе «Посейдон». Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Депутаты Государственного Собрания готовят республиканское законодательство к использованию федеральной системы, которая создана для профилактики коррупционных правонарушений. Как считает председатель Курултая Константин Толкачев, технология позволит проверять достоверность и полноту сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а также соблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований депутатами, главами органов власти, госслужащими.

– В системе «Посейдон» содержатся персональные данные и другая информация ограниченного доступа, и нам необходимо заранее регламентировать механизм допуска к ней, – пояснил Толкачев.

В связи с этим депутаты внесли изменения в законы «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан», «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» и «О муниципальной службе в Республике Башкортостан». Законопроекты были приняты парламентариями в первом чтении.