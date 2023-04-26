В дом жительницы Уфы заползла змея

Фото: УГЗ Уфы

Вчера вечером, 25 апреля, в Уфе в дом женщины заползла змея. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Хозяйка у себя в коридоре услышала шипение, доносящееся со стороны батареи. Она подошла поближе и увидела пресмыкающееся, которое, по всей видимости, заползло в помещение, что погреться. Судя по черной окраске и желтым пятнам, это был уж.

К дому женщины приехали сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ столицы Башкирии. Специалисты вытащили змею, отвезли в поле и отпустили на волю.