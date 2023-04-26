В Уфе 21-летняя девушка выжила после падения с 4 этажа «Дома смерти»

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня ночью, 26 апреля, в Уфе молодая девушка выжила после падения с четвертого этажа «Дома смерти». Об этом рассказала пресс-служба городского Управления городской защиты.

21-летняя девушка гуляла в здании долгострое на улице Кирова, 43/2 вместе со своими друзьями. В какой-то момент он оступилась и упала в шахту лифта. К счастью, он выжила, ей на помощь направились сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ столицы Башкирии. Специалистам, чтобы эвакуировать пострадавшую, пришлось использовать альпинистское снаряжение и лестницу.

– Спустились в лифтовую шахту, на носилках подняли девушку наверх и передали медикам. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, – поведала пресс-служба управления.

Напомним, недострой по улице Кирова, 43/2, так называемый, «Дом смерти» печально известен смертельными инцидентами. Строение приобрело дурную славу после того, как там в 2018 году обнаружили тело пропавшей студентки БГМУ Гузель Газетдиновой. Через несколько месяцев после этого с пятого этажа упала прогулявшаяся по зданию девятиклассница. В сентябре 2021 года около здания произошел еще один смертельный случай - погибла школьница. Еще одна трагическая история вызвала широкое обсуждение в октябре прошлого года, у злополучного дома нашли труп 14-летней девочки. Последний инцидент произошел всего 1,5 недели назад. 12 апреля 7-летняя девушка упала с высоты шестого этажа и выжила.