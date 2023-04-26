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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 5:20

В Башкирии разбился пьяный 29-летний водитель мопеда Vento без прав

ДТП случилось в селе Куккуяново
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 25 апреля, в Дюртюлинском районе Башкирии разбился молодой водитель мопеда. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась в селе Куккуяново на улице Механизаторская. Согласно предварительным данным, 29-летний местный житель на мопеде Vento не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате случившегося молодой человек получил серьезные травмы, его госпитализировали. Было установлено, что он не имел водительских прав и находился за рулем, будучи пьяным. Результат освидетельствования показал 0,368 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

– Собраны все процессуальные документы и направлены в мировой суд для принятия решения. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, – рассказал глава ГИБДД республики.